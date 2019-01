La sua storia aveva sconvolto e terrorizzato tutti fino all'arresto e al carcere ma ora, dopo 45 anni di prigione, "Il mostro di Worcester" assassino di bambini è di nuovo in circolazione. Una commissione esaminatrice infatti gli ha concesso la libertà vigilata sostenendo che l'uomo, oggi 67enne, non rappresenta più un "rischio significativo" per la collettività. Stiamo parlando di David McGreavy, l'uomo inglese che nel 1973 ha assassinato tre bambini piccoli a cui doveva fare da babysitter impalandoli sulla ringhiera vicino alla loro casa. La notizia della sua scarcerazione ha indignato i familiari delle tre piccole vittime, Samantha di nove mesi, Dawn di due anni e Paul di quattro anni, ma anche la comunità locale che ora intende bandirlo per sempre dalla città.

In questo senso infatti si stanno indirizzando le autorità locali che hanno già annunciato di voler varare provvedimenti per allontanarlo o comunque sottoporlo a stringenti restrizioni di movimento. "È stato un crimine spaventoso e credo che McGreavy non dovrebbe essere rilasciata affatto. Nessuno a Worcester potrà mai dimenticare o perdonare, dovrebbe morire in prigione, tuttavia dobbiamo accettare che la decisione della commissione ma ci saranno delle restrizioni sul suo ritorno a Worcester e non gli sarà permesso di contattare i familiari della vittima o i testimoni degli omicidi" ha spiegato un funzionario locale al Sun, aggiungendo: "Continueremo a lavorare e fare pressione e ora il caso è nelle mani del Ministero della Giustizia".

McGreavy era stato condannato all'ergastolo in carcere con un minimo di 20 anni dopo aver ammesso tutti e tre gli omicidi dei piccoli figli dei suoi vicini quando aveva 21 anni. L'uomo ha strangolato Paul, tagliato la gola a Dawn e ucciso Samantha a casa loro prima di impalarli sulla ringhiera. "Ha infilato i miei bambini nei pali per l'amor di Dio, li ha mutilati e sono morti in agonia perché dovrebbe uscire dal carcere? Al processo mi avevano assicurato che il suo crimine era così terribile che non sarebbe mai più tornato libero. Sono stata Tradita" ha dichiarato la madre delle tre vittime.