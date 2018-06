“Il mondo sarà un posto migliore senza di lei”. Si chiude così il necrologio di Kathlee Dehmlow, una signora morta all’età di ottanta anni in Minnesota lo scorso 31 maggio. A scrivere quel necrologio poco convenzionale sono stati i suoi familiari, che evidentemente hanno voluto così “vendicarsi” dell’anziana. Una donna a quanto apre “colpevole” di aver abbandonato marito e figli per mettersi con il cognato. La storia di questo brutale necrologio è rimbalzata su tutti i media statunitensi: i parenti di Kathlee hanno fatto pubblicare il loro ricordo della defunta sulla “Redwood Falls Gazette” e una foto del quotidiano ha fatto il giro dei social diventando virale su Twitter.

Cosa c'è scritto nel necrologio diventato virale in rete – “Nata il 19 marzo del 1938, nel 1957 – si legge nel ricordo dei parenti – Kathlee ha sposato Dennis Dehmlow e con lui ha avuto due bambini, Gina e Jay. Nel 1962 è rimasta incinta del fratello di suo marito, Lyle, e si è trasferita in California. Ha abbandonato i suoi figli, che sono stati cresciuti dai suoi genitori. È morta il 31 maggio del 2018, e ora per lei è il momento del giudizio. Non mancherà a Gina e Jay, che hanno capito che il mondo è un posto migliore senza di lei”. Come spesso accade in questi casi, comunque, in rete le opinioni sono contrastanti in merito alla vicenda: c’è chi infatti si è schierato con i figli abbandonati della signora, ma c’è anche chi ha criticato il giornale per aver diffuso sul web quel necrologio.