Scivolone del Ministero dell'Istruzione: sul sito del Miur è comparso un errore da matita blu. Il dicastero che si occupa anche di eventi culturali ha infatti lanciato la XXVIII Settimana della Cultura Scientifica e Tecnologica, lo scorso 18 gennaio, una serie di appuntamenti che si terranno dal prossimo 28 gennaio al 3 febbraio 2019, e che verranno organizzati in tutto il Paese su temi che ruotano attorno alla cultura scientifica e tecnologica. Ma nel pubblicizzare l'evento sulla pagina online è comparso uno strafalcione: Gregor Mendel, biologo e matematico ceco, considerato il precursore leggi sulla genetica e sull'ereditarietà dei caratteri, è stato confuso con Dmitrij Mendeleev, il chimico russo ideatore della tavola periodica degli elementi.

Sul sito web del Miur si legge infatti: "Come per le precedenti edizioni, pur lasciando libertà di scelta per altre tematiche di interesse scientifico, si suggeriscono alcuni temi focali per la manifestazione: Tecnologia e rivoluzioni scientifiche nel tempo; La tavola degli elementi di Mendeleev, questa sconosciuta: la sistematicità del real; Leonardo da Vinci: invenzione, scienza, arte e creatività; Il mare: cambiamenti climatici, sostenibilità e ricchezza di una fonte di vita". Queste dovevano essere infatti le ‘tracce' su cui declinare i vari interventi della kermesse.

L'errore è poi stato corretto. Eppure sarebbe bastata una semplice ricerca su Google per evitarlo. Lo scambio di nomi è stato notato dalla pagina Facebook satirica ‘Abolizione del suffragio universale', che ha scritto un post, pubblicando lo screenshot del sito del ministero: "Il Ministero dell'Istruzione del governo del cambiamento confonde Mendel, autore delle tre leggi sulla genetica e sull'ereditarietà dei caratteri, con Mendeleev, ideatore della tavola periodica. Non idrogeno, tungsteno e stronzio, ma piselli verdi e lisci e gialli e rugosi. La tavola degli elementi, questa sconosciuta. Già". La pagina del social network è stata invasa da commenti ironici da parte degli utenti: "Ma no, non capite, è un abbreviativo amichevole, giusto per renderlo più popolare. Prossimamente le leggi di Newt, la relatività di Einst e il simpatico micetto di Schröd".