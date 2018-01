Sarebbe rimasta in acqua, nel canale dove è stata ritornata cadavere, per lunghissimo tempo, forse addirittura un mese senza che nessuno se ne accorgesse. È uno degli elementi principali venuti fuori dall'autopsia sul corpo di Alda Albini, la pensionata di 70 anni scomparsa da casa il 20 dicembre scorso e trovata morta nel pomeriggio di domenica 21 gennaio da tre ragazzini lungo il torrente Fossato, in località Roccatederighi, frazione di Roccastrada, nella provincia di Grosseto. Come rivela il quotidiano il Tirreno, l’esame autoptico avrebbe confermato anche la caduta dal muretto come possibile causa di morte visto che la donna aveva degli evidenti traumi alla schiena anche se no si sa se accidentale o volontaria.

Il decesso di Alda Albini però resta un mistero. Tra familiari e amici sono in pochi a credere ad un suicidio, tutti convinti che il pensiero nemmeno sfiorasse la 70enne, cattolica devota. A complicare la cose una scena del ritrovamento molto anomala. Ad esempio la sua borsa trovata in un punto da cui la donna non può essere precipitata, il corpo adagiato a molti metri di distanza da quello che gli inquirenti ipotizzano essere il luogo della caduta e quest'ultimo che non presenta segni di rami rotti o vegetazione schiacciata. Come ha rivelato "Chi l’ha visto?”, inoltre la donna non aveva gli occhiali che sono stati trovati con le stanghette aperte, né graffiati, né rotti, a una decina di metri di distanza dalla borsa.

"Mamma era una persona metodica, sempre in ordine. Ci teneva e si curava. Aveva sempre pronta la borsa in caso di improvviso ricovero in ospedale; e aveva scelto perfino i vestiti da indossare dopo la morte. Si sarebbe lavata i capelli e messa il rossetto se pensava di morire. Il suicidio era un’idea lontana dalla sua testa. Era religiosa e pensare di gettarsi in un dirupo, di sporcarsi, di scompigliarsi, di soffrire, non le passava proprio per la testa" hanno raccontato i figli. In effetti anche il punto del ritrovamento è quantomeno insolito per una perso che si voglia suicidare. C'è il muretto ma non ci sono precipizi, la zona è piuttosto impervia e nessuno delle case vicine aveva mai visto prima la donna.

Le ipotesi al vaglio degli inquirenti sono tante. Oltre a quella di un suicidio, le cui possibili motivazioni però sono tutte ancora da stabilire, ci sarebbe quella di un malore improvviso dopo il quale qualche animale l’ha trascinata fino al luogo del ritrovamento e quella di una morte violenta, anche se dai primi risultati dell'autopsia sarebbero esclusi altri traumi oltre a quelli da caduta. Il punto chiave sono le ultime ore di vita della donna e capire come Alda sia arrivata in quel punto