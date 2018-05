Dopo alcuni anni di matrimonio felice, aveva iniziato a lamentarsi con molte persone e lo stesso marito della sua vita di coppia, associandola a quella della serie tv Doctor Foster in cui una donna scopre che il marito la tradisce e sperpera i loro soldi. Considerazione che hanno fatto infuriare il coniuge che infine l'ha aggredita arrivando a ucciderla, colpendola violentemente con una grossa padella in testa prima di strangolarla. È la terribile storia di una coppia di coniugi britannici formata dal 32enne Steven Graingere dal 30enne Simone, uccisa pochi mesi dopo il loro trasferimento nella loro nuova casa. Secondo l'accusa, la coppia discuteva spesso e Simone da tempo raccontava agli amici che sentiva che la sua vita stava rispecchiando quella della donna della famosa serie tv britannica.

Questa lamentele avrebbero scatenato la rabbia del coniuge che l'ha uccisa. Dopo l'omicidio il 36enne avrebbe avvolto il corpo di sua moglie in una coperta occultandolo sul retro della casa prima di mandare sms a prostitute e spacciatori di droga. Grainger ammette di aver ucciso Simone, ma nega l'omicidio intenzionale e sostiene di aver agito per legittima difesa dopo che sua moglie gli è andata incontro con un paio di forbici. "Ero ancora sdraiato sul divano, ha cercato di colpirmi ma mi sono spostato e ho afferrato le sue mani, l'ho tenuta per la gola ma poi l'ho lasciata andare e so andato via,poi sono sceso verso le 5.30 del mattino per andare al lavoro e l'ho trovata a terra e l'ho avvolta nella coperta che era sopra di lei" ha raccontato l'uomo. Il corpo di Simone però è stato scoperto solo il giorno successivo da sua cugina che era andata a trovarla.