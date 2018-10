Il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, non parteciperà al vertice europeo Ecofin previsto per domani. Secondo quanto si apprende – la notizia è stata confermata dallo stesso Ministero – il titolare di via XX settembre questa sera lascerà il vertice per rientrare a Roma e dedicarsi alla chiusura della nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza. Entrando all'Eurogruppo, il ministro dell'Economia ha risposto ad alcune domande dei cronisti presenti relative alla manovra finanziaria: "Adesso cercherò di spiegare quello che sta accadendo e come è formulata la manovra", ha detto Tria, invitando i partner europei a stare "tranquilli", e rassicurando sul fatto che "il debito/Pil scenderà" nel 2019.

Stando a quanto dichiarato dal vicepresidente della Commissione europea, Valdis Dombrovskis, le istituzioni europee sembrano non condividere l'ottimismo del ministro Tria: "Aspettiamo la bozza di legge di Stabilità ma a una prima vista i piani di bilancio italiani non sembrano compatibili con le regole del Patto". Dello stesso avviso sarebbe anche il commissario Pierre Moscovici, secondo il quale la Commissione europea aspetterà il 15 ottobre per pronunciarsi definitivamente e ufficialmente sulla manovra italiana: "A prima vista c'è una deviazione significativa dagli impegni presi da parte di Roma. La manovra privilegia la spesa pubblica, ai cittadini bisogna dire la verità".



In sede europea, in sostanza, aspettano un chiarimento sul deficit al 2,4% nel triennio inserito nel Def presentato pochi gioni fa dall'esecutivo, manovra che disattenderebbe l'impegno a mantenere il rapporto deficit/Pil entro l'1,6 per cento come il titolare dell'Economia aveva paventato solo poche settimane fa.