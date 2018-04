Quando ha visto quell'uomo che a passo svelto cercava di dileguarsi con alcune bottiglie di liquore in mano mentre alcuni addetti del supermercato lo rincorrevano con difficoltà, si è subito lanciato al suo inseguimento, riuscendo infine ad acciuffarlo e a consegnarlo alla guardia giurata in servizio. L'improvvisato vigilantes si chiama Austin ed è un ragazzone senegalese che, come racconta il quotidiano Il Tirreno, nel sabato della vigilia di Pasqua ha sventato un furto in un supermercato di Grosseto dove tutti ormai lo conoscono. Austin infatti da tempo sosta alle uscite del market allungando la mano o aiutando i clienti con le buste per racimolare qualche spicciolo.

Dopo aver aiutato gli addetti e la sicurezza a portare dentro il ladro in attesa della polizia, Austin è uscito fuori senza chiedere nulla ma per il suo gesto è stato premiato dal responsabile della sala che di tasca sua ha preso venti euro e li ha offerti al giovane extracomunitario. A questo punto il responsabile del market ha conosciuto anche la moglie del ladro che in lacrime ha spiegato che il furto era per comprare le uova di pasqua ai figli. Il responsabile del supermercato quindi ha deciso di bissare il generoso gesto di poco prima: ha comprato due uova e le ha offerte alla donna.