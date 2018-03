Per gli amici bikers è “Doc Paolo”, un amante delle due ruote potenti che partecipa a raduni motociclisti e ama andare a spasso con la sua moto ma lui è soprattutto un medico ginecologo che ogni giorno in ospedale deve fare i conti anche con la sofferenza delle persone. Per questo, aiutato da tanti, ha dato vita a un’iniziativa benefica per raccogliere i fondi che servono ad acquistare dei caschi molto particolari che non servono per andare in moto ma per aiutare le donne che si trovano in chemioterapia e che per questo perdono i capelli. Come riconta La Nuova Venezia, lui è Paolo Scatamburlo, ginecologo presso l’ospedale di Mirano e con studio privato a Mestre che ha deciso di aiutare le donne con cancro pensando a loro dal punto di vista psicologico

Una delle conseguenze più traumatiche della malattia nelle donne spesso infatti è proprio la perdita dei capelli provocati dalla chemioterapia. Per questo quando ha scoperto l'esistenza di questi speciali caschi, il medico ha subito avviato una iniziativa per poterli comprare e donare all'ospedale. Si tratta in realtà di una vera e propria apparecchiatura dotata di due postazioni con caschi che devono essere impiegati in contemporanea alle sedute di chemioterapia. Gli elmetti infatti abbassano la temperatura del cuoio capelluto riducendo il flusso di sangue ai follicoli piliferi, preservandoli quindi dalla distruzione.