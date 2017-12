Gli stereotipi sono difficili da estirpare. Polemiche sul web provocate da un libro didattico con cd musicale, che incentiverebbe le disparità di genere, e sottolineerebbe rigide differenze tra sessi. La filastrocca diffusa in rete sembra proprio il più classico dei cliché: "La mamma lava, stira, cucina mentre canticchia una canzoncina. Il babbo invece gioca a pallone, fuma la pipa il nonno Gastone". Potrebbe sembrare un quadretto innocuo, tutto sommato al massimo un po' fuori moda. Ma il brano, tratto da "La vacanza dei verbi", parte di un libro e cd musicale "I verbi canterini", di MelaMusic, pensato per i bambini, per aiutarli nell'apprendimento dei verbi, è stato oggetto di critiche violente e discussioni in rete.

Elena Centemero, deputata di Forza Italia e presidente della Commissione Equality and Non Discrimination del Consiglio d’Europa, ha dichiarato al "Fatto Quotidiano": "Il libro è stato scritto dieci anni fa quando non c’era una sensibilità nei confronti degli stereotipi di genere come è evidente in questo brano". Il testo, secondo la parlamentare, non descrive la realtà attuale e non rappresenta il mondo delle famiglie di oggi. Pertanto non andrebbe adottato nelle scuole.

"Questo libro ha dieci anni – ha spiegato l'autore Giuliano Crivellente – ha fatto centinaia di copie e non ho mai avuto problemi. Chi ha scritto il testo è una maestra che insegna italiano e non mi sembra che abbia detto qualcosa che esce dall’ordinario. La casa editrice ha monitorato il testo. Sono filastrocche e canzoncine molto semplici che usiamo per arrivare direttamente al bambino. Non mi sembra che si leda nessuno. Uno fa l’uno, l’altro fa l’altra cosa. Dieci anni fa quando è stato fatto il progetto l’insegnante che l’ha scritto ha ritenuto di far passare la linea tradizionale". Per Crivellente insomma si tratterebbe di un dibattito sterile.

Il video comunque non si trova più su youtube, si trova soltanto la canzoncina, la traccia audio, che contiene la frase incriminata.