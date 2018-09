Se si pensa al lavoro dei propri sogni non si può non annoverare quello di accarezzatore di gatti. Non è uno scherzo ma un vero annuncio di lavoro, che potrebbe diventare realtà per una delle circa 35mila persone che vi hanno risposto da 83 paesi diversi nel giro di un mese. Era infatti l'inizio dello scorso mese di agosto quando l'annuncio in questione è diventato virale. L'offerta prevede sei mesi di impiego sull'isola greca di Siro, nel mare Egeo, in cui trascorrere del tempo con oltre 50 gattini bisognosi di coccole.

Il candidato ideale, si leggeva sull'annuncio di God's Little People Cat Rescue, deve essere "un appassionato di gatti, possibilmente con più di 45 anni, amante della tranquillità e della natura, deve saper sussurrare ai gatti e deve avere un'esperienza veterinaria valida". Ed anche se la remunerazione non era specificata, anzi si precisava che sarebbe stata una cifra modesta, gli aspiranti accarezzatori di felini non si sono fatti attendere. "Quando abbiamo pubblicato l'annuncio, ci aspettavamo circa 20 o 30 candidature – hanno detto a Abc News Joan e Richard Bowell – ma siamo rimasti sconvolti e questo per noi significa tantissimo, perché vuol dire che là fuori ci sono migliaia di persone che amano davvero i gatti e sono disposti ad allontanarsi da casa pur di dare una vita dignitosa ai felini".

Il lavoro dei sogni comincerà a novembre e a breve si conoscerà il nome del fortunato, o dell fortunata, che saranno scelti per occupare l'ambita posizione. "Stiamo dedicando un minuto ad vostro curriculum – spiega la coppia con un nuovo post Facebook – quindi ci vorranno 35 mila minuti, ovvero 585 ore, in sostanza 24 giorni. Ma a fare questo lavoro sono 4 volontari mentre guardano e accarezzano i gatti".