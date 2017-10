in foto: Stephen Paddock.

A quasi una settimana dalla strage di Las Vegas, che ha causato 59 morti e 527 feriti, ancora non si sa quale sia stato il movente dell'assassino, Stephen Paddock. Sebbene l'Isis abbia cercato di intestarsi il massacro, nella vita del pensionato non si sono trovati indizi che riconducano l'uomo all'Islam radicale né ad altro fanatismo religioso. La polizia continua ad indagare in cerca di amicizie e informazioni che possano in qualche modo permettere di far luce sulle ore che precedono la strage. Al momento le autorità sono al lavoro su un biglietto giallo vergato con una serie di numeri dal significato ignoto.

Paddock aveva un patrimonio di circa due milioni di dollari, escluse le proprietà immobiliari; una ricchezza che non permette paragoni con killer simili, come quello di Manila, in cui l'assassino aveva perso tutto dopo aver dilapidato le proprie ricchezza ad un tavolo di gioco. Viceversa Paddock aveva lavorato come revisore contabile, ma i soldi sono iniziati ad arrivare copiosi grazie a speculazioni immobiliari e gioco d'azzardo. Solo nel 2013 Paddock acquistava una casa in una comunità di pensionati a Mesquite, pagando in contanti, secondo media locali, 269 mila dollari. Sul patrimonio dell'uomo, i parenti delle vittime hanno chiesto intanto il congelamento dei beni.

Le autorità indagano anche su una prostituta, la donna misteriosa che avrebbe fatto visita al killer giorni prima della strage. La polizia, secondo quanto dichiarato da investigatori all'Abc News, sarebbe risalita all'identità della donna. L'individuazione della donna – così come di altri soggetti che hanno gravitato intorno alla vita di Paddock – è fondamentale per gli inquirenti per capire se ci sia o meno un complice.

La musica country piaceva a Paddock, che, prima del concerto in cui ha commesso il massacro, seguiva nei diversi appuntamenti nel paese. Aveva alloggiato di recente in alberghi a Las Vegas per "Life is beautiful", a Chicago per Lollapalooza e a Boston per Fenway Park. Quanto fosse per amore della musica e quanto per organizzare la strage è uno degli interrogativi a cui sta cercando di dare risposta