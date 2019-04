"Mio fratello non meritava questo, lui aiutava tutti, se vedeva un cane o un gatto abbandonato lo portava a casa". È amareggiato da una morte che gli appare insensata Giuseppe Genna, il fratello di Gianni, il ventisettenne trovato morto alla periferia di Marsala dopo due giorni dalla sua scomparsa. Gianni, di professione operaio, è stato trovato cadavere a 300 metri dal locale dove si era diretto quella sera con amici. Ancora da chiarire le circostanze della morte, che secondo alcune indiscrezioni potrebbe essere stata cagionata da un mix letale di alcol e altre sostanze. Saranno però i risultati dell'autopsia, disposta dal giudice sul corpo del giovane e quelli dei test tossicologici a dire la parola definitiva sulle cause del decesso.

Intanto suo fratello, intervistato da Fanpage.it. tuona contro chi era con lui quella sera. "Lo hanno lasciato solo, avrebbero dovuto chiamare i soccorsi o chiamare me". "Mio fratello non lo meritava, rispettava tutti, se qualcuno era ubriaco, in difficoltà, lo aiutava". "Non fidatevi di nessuno, fidatevi solo dei vostri genitori perché amici non ce ne sono. Amico è una parola troppo grossa", commenta con amarezza. Nessuna certezza fino ai risultati dell'autopsia, ma è molto probabile che venga esclusa l'ipotesi omicidiaria. Intanto, Marsala piange la perdita di un altro figlio, come ha detto lunedì il primo cittadino, Alberto Di Girolamo, intervenuto per annunciare il tragico ritrovamento del ragazzo scomparso lo scorso sabato. Il secondo, dopo il macabro ritrovamento di Nicoletta Indelicato, anche lei scomparsa un sabato di marzo e ritrovata cadavere tre giorni dopo. Per la morte di Nicoletta, tuttavia, sono accusati di omicidio e occultamento di cadavere, Carmelo Bonetta e Margareta Buffa, che erano con lei quella sera.

Nel recente passato di Gianni, tuttavia è emerso un episodio che non è collegato con quanto accaduto oggi, ma che è stato rievocato proprio in questi giorni. Gianni, infatti, secondo quanto raccontato dai parenti, avrebbe investito e ucciso, accidentalmente, un cittadino nigeriano.