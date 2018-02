Un vero e proprio "Nobel all'insegnamento", quello che verrà assegnato nel mese di marzo a Dubai: si tratta del Global Teacher Prize, una competizione che ogni anno, da quattro anni, sceglie un insegnante che si è particolarmente distinto nella sua professione rinnovando i metodi d’insegnamento e divenendo un punto di riferimento non solo per gli studenti ma per intere comunità. Quest’anno, fra i 40 finalisti scelti tra oltre 30 mila candidati di 173 paesi, anche un’italiana.

La giuria del Global Teacher Prize è composta da funzionari della pubblica amministrazione, presidi, accademici, giornalisti e imprenditori di tutto il mondo: ogni anno la commissione ascolta le migliaia di storie che arrivano da ogni angolo del mondo e giudicano in base ad alcuni indicatori ritenuti fondamentali nel mestiere dell’insegnante. Oltre ai risultati raggiunti in classe, vengono valutate le pratiche didattiche più innovative, l’opinione che la comunità scolastica ha del candidato e soprattutto la passione per un mestiere che, se compreso adeguatamente, ha il compito di preparare i giovani ad affrontare un mondo sempre più variegato e difficile.

Anche un’italiana fra i 40 finalisti

Fra i 40 finalisti scelti per l’edizione 2018 anche un’italiana: Lorella Carimali, insegnante di matematica nel Liceo Scientifico “Vittorio Veneto” di Milano. Già riconosciuta dal Ministero dell’Istruzione come una delle dieci migliori insegnanti del nostro Paese, la professoressa ha raccontato alla giuria del Global Teacher Prize il suo particolare approccio allo studio della matematica. Un approccio creativo, che non guarda a questa materia come ad un insieme di nozioni teoriche da memorizzare.

Lorella Carimali non è però rientrata nella decina finalista annunciata martedì 13 febbraio con un videomessaggio di Bill Gates sul sito ufficiale del Premio. Ne fanno invece parte Nurten Akkuş (Turchia), Marjorie Brown (Sud Africa), Luis Miguel Bermudez Gutierrez (Colombia), Jesus Insilada (Filippine), Glenn Lee (Hawaii), Diego Mahfouz Faria Lima (Brasile), Koen Timmers (Belgio), Eddie Woo (Australia), Andria Zafirakou (Regno Unito) e Barbara Anna Zielonka (Norvegia). Il vincitore definitivo di questa quarta edizione verràannunciato domenica 18 marzo 2018 presso il Global Education and Skills Forum di Dubai.

Perché premiare un insegnante?

L’idea di istituire un premio ad hoc per gli insegnanti nasce in seguito ad una ricerca svolta nel 2013 dalla Fondazione Varkey, promotrice del Premio. Gli studiosi hanno indagato le caratteristiche di questo profilo professionale attraverso un confronto internazionale fra oltre cento paesi: come il mestiere del docente si differenzia nelle varie realtà nazionali, quali difficoltà incontra e come gli studenti e le famiglie percepiscono il ruolo dell’insegnante sono state alcune delle domande alle quali si è tentato di rispondere.

La mancanza di istruzione è un fattore importante dietro molte delle questioni sociali, politiche ed economiche affrontate oggi dal mondo. Crediamo che l'istruzione abbia il potere di ridurre povertà, pregiudizi e conflitti. Lo status degli insegnanti nelle culture di tutto il mondo è di fondamentale importanza per il nostro futuro globale.

I risultati, incoraggianti in alcuni paesi come la Cina, hanno rilevato a livello globale una ancora troppo scarsa considerazione dell’importanza di questo ruolo all'interno delle comunità. Da qui l’idea di istituire un premio che ogni anno coinvolga tutti gli insegnanti di qualsiasi nazionalità: una spinta in più affinché questo lavoro, fondamentale nella società odierna, venga sempre più conosciuto, indagato e valorizzato. Un incoraggiamento non solo morale: il vincitore del Premio infatti riceve un milione di dollari da spendere in attività e progetti scolastici.