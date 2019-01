Un mistero lungo 10 anni e che presto potrebbe essere risolto. E' stato ritrovato nei giorni scorsi lo zaino di Marco Capuzzo, scomparso nei boschi della zona del passo del Ballino, fra Fiavè e Tenno dieci anni fa. Era infatti la Pasquetta del 2009 quando l'allora 35enne fece perdere le sue tracce. L'ultimo a vederlo, quel 13 aprile, mentre con il suo cane si avviava a fare una escursione fino al Dosso della Torta, in Trentino, era stato un contadino, a pochi metri da dove aveva la sua auto. Poi il nulla. Si ritrovò soltanto l'animale che era con lui e che qualcuno legò, lasciando un biglietto, alla vettura.

Del suo caso si era occupata anche la trasmissione di Rai 3 "Chi l'ha visto?", ma non trovando alcuna traccia dell'uomo ben presto le ricerche furono interrotte. Poi, qualche giorno fa, la svolta: come riportano le testate locali è stato ritrovato il suo zaino da parte di un escursionista che si trovava in zona e che è stato riconosciuto dalla sorella che vive a Cognola. Da circa una settimana, con l'utilizzo del drone e non solo, viene scandagliata nuovamente l'area, anche da parte di unità cinofile della Guardia di Finanza. Sulla vicenda indagano i carabinieri di Ponte Arche.