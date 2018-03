Fino a quel momento aveva fatto una ottima prova in gara che gli avrebbe permesso di puntare ad un risultato di tutto rispetto considerando che è al primo anno nella categoria, ma proprio sul finire della discesa di sci qualcosa è andato storto e lui ha inforcato una delle porte. Per sua fortuna, però, i giudici di gara non se ne sono accorti e lo hanno comunque registrato in classifica tra quelli giunti al traguardo. Di fronte al dilemma se ammettere l'errore o tacere, lui non ci ha pensato su due volte: è andato dai giudici e ha raccontato quanto accaduto, beccandosi subito l'immediata squalifica ma ottenendo una medaglia ben più importate, quella dell'onestà. Un gesto che vale quanto una vittoria soprattutto perché proviene da un ragazzino di appena 15 anni, Alex Ostolidi .

A raccontare il gesto sono stati i suoi allenatori della Cimenti Sci Carnia, società sportiva friulana di Tolmezzo, che gli hanno affidato senza remore la medaglia d'oro della sportività. L'episodio durante lo slalom Allievi dell'Alpe Cimbra Fis Children Cup, anche noto nel mondo dello sci come Trofeo Topolino, una delle gare più importanti della stagione per la categoria che si svolge in Trentino Alto Adige. Alex era già alla seconda manche e stava concludendo la sua discesa quando, poco lontano dal traguardo, ha inforcato una porta. I giudici non si sono accorti di nulla e hanno considerato la sua gara regolare. Pur sapendo le conseguenze, Alex però non ci ha pensato troppo ed è andato dalla giuria per informarli di quanto accaduto ed è stato ovviamente squalificato.

"Ci sono dei gesti che valgono quanto una vittoria. E se provengono da un ragazzo ancora di più, perché significa che l'onestà, il rispetto e la sportività sono già un fattore importante della sua vita" ha spiegato i presidente del suo gruppo sportivo, Mauro del Fabbro aggiungendo: "Merito innanzitutto dell'educazione impartita dalla famiglia e, in secondo battuta, dei valori che esprime una società sportiva, con tutti i suoi componenti, dai dirigenti agli allenatori. Per noi del Cimenti Sci Carnia Alex ha vinto una medaglia d'oro!".