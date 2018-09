in foto: Ella e Laura

Ella Gilman è una studentessa di diciannove anni che vive a Manchester, in Inghilterra, protagonista di un gesto di onestà che ha piacevolmente stupito Laura Hazeldine, una donna che vive a Brighton e che a Ella aveva venduto, tramite eBay, un paio di scarpe da ginnastica. In quelle scarpe Ella ha trovato con sua grande sorpresa una busta che conteneva ben mille sterline. Senza pensarci due volte la studentessa ha contattato la venditrice e le ha fatto un bonifico con l’esatta somma che aveva trovato nelle scarpe. Un gesto non da tutti che ha spinto Laura a ringraziare pubblicamente la giovane di Manchester. “Ho avuto i soldi nel mio conto 25 minuti dopo aver parlato con lei. Sono sconvolta – ha dichiarato Laura – voglio trovare un modo per ringraziarla e spero di organizzare una serata o una cena per potermi sdebitare”. Intanto, nella speranza di poter ringraziare ancora la ragazza, Laura le ha rimborsato la spesa per le scarpe.

La studentessa: "Sono felice di aver restituito quei soldi" – Laura, convinta che altre persone non l’avrebbero contattata, ha spiegato che aveva messo quei soldi risparmiati nelle scarpe per nasconderli in quanto aveva trovato chiusa la banca per versarli. Poi però li aveva dimenticati lì e non aveva idea di averli spenditi a Manchester insieme alla scarpe che voleva vendere. “Quando ho visto i soldi per me è stata una sorpresa – ha raccontato da parte sua Ella -. Ho aperto le scarpe e ho trovato una busta imbottita all'interno, ho pensato che se avessi perso quella somma di denaro, avrei sperato che qualcuno si fosse comportato come me. Sono felice di averli restituiti”, così la ragazza che si è detta anche sorpresa del gesto della venditrice di rimborsarle i soldi delle scarpe.