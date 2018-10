Doveva essere il giorno più bello della sua vita, ma si è rivelato uno dei più dolorosi. Jessica Padgett ha voluto comunque celebrarlo a modo suo. Kendall James Murphy era il suo fidanzato. Era un vigile del fuoco, ma durante un intervento, lo scorso novembre, è rimasto vittima di un incidente stradale mentre il suo collega si trovava alla guida del camion dei pompieri. Aveva solo 27 anni. Sarebbe dovuto convolare a nozze il 29 settembre con la sua Jessica. Quel giorno la ragazza ha deciso di far visita alla sua tomba dove ha posato per alcune foto dell’agenzia Loving Life Photography accanto alla sua lapide, vestita con l’abito che avrebbe dovuto indossare al matrimonio.

"Ha voluto far sembrare il suo look come spaccato, ma il suo aspetto era forte, davvero invincibile. Camminava come se l'Universo fosse alle spalle, sembrava avere un paio di ali” ha detto il fotografo. Jessica è stata sostenuta dalle persone che avrebbe dovuto partecipare al matrimonio come invitati, tra cui la sua damigella d'onore e il miglior amico di Kendall, che hanno entrambi tenuto un discorso. Kendall è stato descritto dalla National Fallen Firefighters ‘Association come un "altruista, un uomo di Dio che amava passare il tempo con la famiglia e gli amici”. E ancora: "Aveva il cuore di un vero servitore e una personalità accattivante che illuminerebbe ogni stanza. La sua arguzia faceva ridere chiunque e gli faceva fare amicizia in poco tempo con tutti”.

Jessica e la sua famiglia sono andati a un memoriale per i vigili del fuoco a Emmitsburg, nel Maryland, domenica scorsa. Ha detto: “Che fine settimana emozionante e sorprendente! Questa fondazione non solo ha onorato il mio Kendall, ma ho potuto portare anche la mia famiglia. Alla fine non era quello che volevamo, ma almeno sappiamo che non saremo mai soli, siamo diventati tutti una grande famiglia di sostegno!”.