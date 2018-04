Probabilmente non si è accorta di nulla, quando quel furgone è piombato all’interno della sua abitazione e l’ha ucciso. Una tragedia avvenuta a Clevedon, nel nord del Somerset, nel Regno Unito, dove una donna di 90 anni è rimasta uccisa dopo essere stata travolta dal mezzo che, dopo aver perso il controllo, le ha sfondato il muro di casa ed è finito nel soggiorno, centrandola in pieno. Secondo le prime indagini della polizia sembra che l'autista del furgone avesse lasciato un pub locale intorno alle 20,30 poco prima dell’incidente. Le forze dell’ordine, come riporta il Telegraph, hanno arrestato un uomo e una donna rispettivamente di 33 e 34 anni con l'accusa di guida pericolosa. Il sospetto è che potessero essere ubriachi al volante e che abbiano perso il controllo del mezzo finendo nella casa della anziana poco prima di parcheggiare, visto che abitavano nello stesso quartiere della vittima.

L'allarme è stato dato intorno alle 23,00 quando alcuni abitanti hanno notato il muro sfondato e il furgone conficcato all'interno della abitazione. Purtroppo per la 90enne era già troppo tardi quando sono arrivati i soccorsi. Il suo decesso, soprattutto per il modo in cui è avvenuto, ha sconvolto tutto il vicinato. “A pochi metri da quella casa c'è una scuola – spiega uno dei vicini – poteva succedere una vera e propria tragedia”. Nel frattempo la polizia sta visionando le telecamere di sicurezza della zona in cui è transitato il furgone e hanno invitato a testimoniare le persone che hanno visto la coppia quella sera.