Aveva sorpreso il figlio a guardare filmati porno online sul suo smartphone per questo tra i due è nata una furibonda lite che ben presto si è trasformata in tragedia. Al culmine del diverbio, infatti, il genitore ha preso una mannaia e ha colpito l'adolescente, amputandogli una mano. Il dramma familiare nella città di Hyderabad, nello stato dell'Andhra Pradesh nell’India Meridionale. Come raccontano i giornali locali, tutto sarebbe nato da una lite sull'uso intensivo del nuovo cellulare da parte del giovane Mohammad Khalid Quresh. Il padre 45enne gli avrebbe imposto più volte di smetterla ma senza successo, le cose però sarebbero precipitate domenica scorsa quando l'uomo ha scoperto che il ragazzo usava lo stesso smartphone per guardare filmati porno online.

Il padre avrebbe cercato di strappare il telefono dalle mani del figlio che però avrebbe resistito al tentativo mordendo la mano del padre e scappando. Il giovane poi è ritornato a casa solo in tarda notte quando tutti quelli che erano nell'abitazione erano già addormentati. Lunedì mattina però i due si sono scontrati di nuovo e, dopo l'ennesimo scontro verbale, il 45enne in un attacco di rabbia ha colpito il figlio con il coltellaccio da macellaio che usava nel suo negozio. L'uomo ha tranciato quasi di netto la mano destra del giovane, quella con cui il figlio reggeva il cellulare. Attratti dalle urla, gli altri membri della famiglia sono accorsi e hanno condotto il giovane in ospedale dove però i medici non son riusciti a riattaccargli la mano perché compromessa. Il padre infine si è costituito in una stazione di polizia locale dove è stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio. Agli inquirenti ha riferito che il figlio era gravemente dipendente ai porno sul suo cellulare a scapito del suo lavoro ma anche del sonno