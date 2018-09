La sua fidanzata è rom e, nonostante sia invalido, il padre lo caccia subito di casa. È questa la storia che arriva da San Vito di Leguzzano nel Vicentino. Un 39enne all’annuncio in famiglia di essersi fidanzato con una ragazza di etnia rom è stato buttato fuori dal padre (pure suo tutore) e così è andato a vivere con la donna in un autocarro sorvegliato da un grosso pit-bull, parcheggiato in via Saletti, in un’area soggetta a divieto di campeggio, come si legge sul Giornale di Vicenza.

A segnalare la vicenda è stato il sindaco del comune dell’Alto Vicentino, Umberto Poscoliero, che in origine aveva chiesto alla polizia locale di effettuare la rimozione dell’autocarro, visto che l’animale avrebbe terrorizzato i passanti: l’area infatti è zona di passaggio anche per pedoni. Ma controllo effettuato ieri ha fatto emergere una situazione di estremo disagio: gli agenti del comandate Giovanni Scarpellini hanno di fatti trovato il cassone dell’autocarro adibito a camera da letto, con la presenza della coppia e di una bimba di pochi mesi, mai registrata all’anagrafe. La posizione del 39enne, residente in un altro Comune dell’Alto Vicentino, è ora al vaglio dell’autorità competente: pare che vivesse con i genitori in una casa popolare assegnata per la sua condizione di invalidità.

L'uomo, come detto è disabile e soggetto alla tutela di quello stesso genitore che, secondo il suo racconto, lo avrebbe diseredato e che godrebbe di quell'abitazione ‘grazie' alla disabilità del figlio. Il primo cittadino ha comunque fatto rispettare l'ordinanza anti-bivacco, ma si è detto sorpreso per la reazione e per il comportamento dell’anziano. Adesso le indagini dovranno chiarire in che modo il padre abbia allontanato il figlio e se dietro questo gesto ci sia effettivamente la volontà di non voler accettare la relazione tra l'uomo e la donna rom.