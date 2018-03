Aveva 24 anni era di nazionalità russa, la giovane trovata morta nella notte tra giovedì e venerdì a Macomer, in Sardegna. Polina Cherednim, residente a Sassari, è stata rinvenuta ormai priva di vita sulle strisce pedonali nel crocevia tra la via Nenni. La donna è stata vittima di un incidente stradale e i proprietari del suv apparso nelle telecamere della zona dove è stata investita. Non è chiaro però se ci sia un loro coinvolgimento nella vicenda. Gli inquirenti confermano che, al momento, non c'è nessun indagato. In attesa dei prossimi sviluppi delle indagini congiunte della Squadra Mobile di Nuoro, della Polstrada e del commissariato di Macomer, coordinate dalla Procura di Oristano, particolari importanti potrebbero arrivare dall'autopsia sul corpo della vittima, in corso nell'ospedale di Oristano. Gli inquirenti cercano di capire se si tratti veramente di un omicidio stradale, ipotesi di reato per la quale è stata aperta l'indagine, o se sussistano altre fattispecie.

Secondo una prima ricostruzione, la 24enne nelle ore precedenti alla tragedia aveva partecipato con il fidanzato 30enne a una festa privata a casa di alcuni amici. Andati via, i due avrebbero litigato e lui l'avrebbe lasciata in strada. Successivamente l'uomo sarebbe tornato indietro per restituire alla ragazza alcuni effetti personali. La giovane però era già a terra. Il 118, arrivato per soccorrerla, non ha potuto fare nulla: è morta poco dopo per le gravi lesioni subite. Secondo un primo esame esterno sul corpo della giovane le ferite non sarebbero compatibili con l'auto del fidanzato della ragazza, mentre ad investirla sarebbe stata una macchina molto più alta. Gli inquirenti stanno ora visionando le immagini riprese dalle telecamere di video-sorveglianza e vagliano attentamente il racconto del 30enne e degli amici della coppia che avevano trascorso la serata con loro.