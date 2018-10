Il Festival delle Letterature Migranti è alla sua quarta edizione e ritorna anche quest'autunno per farci riflettere in profondità sulla natura migrante della letteratura. Dal 17 al 21 ottobre, il festival rende protagonista la città di Palermo con un programma letterario di quasi 90 incontri divisi in varie sezioni: dall'arte contemporanea, al teatro, alla musica e al cinema. Si susseguiranno per cinque giorni numerose le presentazioni di libri, gli approfondimenti, i workshop, i laboratori, le mostre, le proiezioni, e le performance.

Sarà un'occasione per affrontare tutte le sfaccettature della questione migrazione attraverso le parole dei grandi autori del panorama letterario e non, presenti all'evento, tra i quali: Yannis Varoufaki, il camerunense Max Lobe, Adriano Sofri, il regista e scrittore italiano Andrea Segre. Tra i grandi autori che arriveranno sull'isola anche: François Beaune, Chen He, Valeria Luiselli, Nasim Marashi, Tamta Melašvili, Charif Majdalani, Wu Ming 2 e Vladimir Sorokin. La sezione letteratura presentata da Davide Camarrone, direttore del Festival, approfondirà tanti argomenti divisi in scatole narrative: dal dialogo tra le culture (Dialoghi e attraversamenti), all'importanza della traduzione Lost and (Found) in translation. Novità di questa edizione il progetto dedicato alla Casa delle Letterature, che diverrà un luogo di apertura permanente volta all'incontro e allo scambio.

"Fuga da Europa" si chiama la sezione del festival dedicata all'arte visiva a cura di Agata Polizzi, incentrata sulla riflessione sulle condizioni culturali del continente Europa. Al centro della sezione la mostra "So as to find the strength to see" dell'artista turca Fatma Bucak, e "Misconception, a way to mis-understand reality", degli artisti Niccolò de Napoli e Michele Tiberio. Giuseppe Cutino, presenterà la sezione teatro con due spettacoli: "Tu es libre" di Francesca Garolla e "Nuovi maestri", progetto multiforme e corale, ad alto tasso partecipativo, sviluppato dal Teatro dell'Argine di Bologna.

La sezione musica e cinema ideata da Andrea Inzerillo e Dario Oliveri, è dedicato alla memoria di Claude Lanzmann. In memoria di quest'ultimo e dello scrittore e giornalista Alessandro Leogrande è dedicata la quarta edizione del Festival delle Letterature Migranti. Quest'anno la manifestazione ha ricevuto la Medaglia di Rappresentanza del Presidente della Repubblica e il Patrocinio del Parlamento Europeo. L'evento è promosso da Palermo Capitale Italiana della Cultura 2018, dall’Associazione Festival delle Letterature Migranti, insieme al Comune di Palermo, alla Regione Siciliana, l’Università degli Studi di Palermo e numerosi altri enti pubblici e privati.