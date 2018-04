Non è passato inosservato il titolo del Fatto Quotidiano di questa mattina con cui il giornale ha definito "delinquente" l'ex presidente del Consiglio e leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi. Stando a quanto annunciato dal legale Nicolò Ghedini, infatti, sembra che l'ex cavaliere non abbia intenzione di ignorare l'azione del quotidiano e voglia procedere al più presto per vie legali. Secondo Ghedini, infatti, "il titolo e l’articolo della prima pagina del Fatto Quotidiano di quest’oggi, travalicano qualsiasi limite giuridico e deontologico sconfinando nella più evidente contumelia e appaiono davvero inaccettabili" e nell'immediato verranno avviate tutte le azioni legali del caso.

"I toni e i contenuti della critica politica possono essere più aspri e severi che non nella normale dialettica come da sempre, e giustamente, riconosciuto dalla normativa e dalla giurisprudenza", dunque secondo Ghedini "Il delinquente umilia Salvini, insulta i 5 Stelle e spera nel Pd" pubblicato in apertura nell'edizione di stamani del Fatto Quotidiano non sarebbe accettabile in quanto lesivo dell'onore del leader di Forza Italia.

Il titolo del Fatto Quotidiano è stato scelto a corredo del pezzo relativo allo "show" tenuto ieri pomeriggio dall'ex cavaliere al termine delle consultazioni al Quirinale. "Gag del Caimano al Quirinale per bloccare il governo senza di lui", si legge nell'occhiello dello stesso articolo dedicato alla scenetta con tanto di gesti e facce inscenata da Berlusconi durante la lettura del comunicato congiunto della coalizione di centrodestra letto da Matteo Salvini davanti alla sala gremita di giornalisti.