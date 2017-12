Aia Charaf e Maher Hayani sono due giovani che stanno cercando, come tanti altri in Italia, di mettere su famiglia. Lei, studentessa, aspetta il loro primo bambino, mentre lui, ingegnere, lavora con contratto regolare. Tutto andrebbe per il meglio, se non fosse per il fatto che non riescono a trovare una casa dove vivere. "Da un paio di mesi guardiamo su alcuni siti specializzati in maniera ossessiva. Ci sono annunci che specificano di volere solo italiani, niente stranieri". A raccontare la loro storia è l'AdnKronos, su segnalazione di Yassim Lafram, capo della comunità islamica bolognese.

L'ultimo scontro con uno dei proprietari sarebbe avvenuto la scorsa settimana, quando la coppia ha trovato un annuncio che non chiedeva requisiti di italianità al 100% salvo poi essere esclusa dalla selezione dopo aver appreso che è italo-siriana. "Questa casa era perfetta per noi – ha raccontato Aia -: spaziosa, panoramica, località perfetta, disponibilità che coincide con le nostre tempistiche e il prezzo che rispetta il nostro budget. Chiamo subito per avere informazioni e dopo una descrizione veloce della mia situazione familiare chiedo di avere un appuntamento". Fin qui nulla di strano, o almeno fino a quando l'agente immobiliare non ha sentito che i loro cognomi non erano italiani.

"Mi ha detto che non sapeva se i proprietari avrebbero voluto fare una trattativa con degli stranieri – continua la ragazza -. Mi ha fatto una serie di domande alle quali ho risposto cercando di far capire che siamo gente seria e che il mio compagno ha un lavoro ben retribuito". La risposta dell'uomo non è tardata ad arrivare: "La ringrazio molto per avermi dato queste informazioni. Li chiamerò e dirò loro tutto e, nel caso dicano di sì, la contatterò per un appuntamento. Ma – conclude Aia con amarezza – sono passati circa 7 giorni e l'annuncio è stato già tolto dal sito".