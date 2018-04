Soli tre giorni di vita e talmente piccolo da stare ancora in una mano, ma tanto gli è bastato per finire già nei guai e rischiare veramente grosso. Stiamo parlando di un piccolo cucciolo di cane che, con ancora gli occhi chiusi, è riuscito a sgattaiolare via dalla madre, andandosi a infilare in uno strettissimo passaggio che porta alla ventola del riscaldamento della casa dei proprietari. È accaduto nella cittadina di Auburn, nello stato di Washington, in Usa, dove grazie all'intervento tempestivo dei pompieri il cucciolo è stato tirato fuori e salvato.

Il proprietario della casa infatti ha chiamato subito i vigili del fuoco del Valley Regional Fire Authority che sono intervenuti sul posto con una squadra che non era in emergenza e si è messa subito all'opera. I pompieri, dopo aver disconnesso il condotto di riscaldamento, si sono infilati dentro strisciando da sotto la casa e infine hanno tirato fuori il cucciolo che è sano e salvo come dimostra una foto diffusa dallo stesso dipartimento dei pompieri locali sui social. "Il piccolo cane è stato restituito a sua madre illeso" hanno sottolineato i vigili del fuoco .