Bere un bicchiere di vino o una birra in compagnia a Torino rischia di essere, a partire dai prossimi giorni, un'"impresa" non semplice. La giunta comunale guidata dalla sindaca del Movimento 5 Stelle Chiara Appendino si appresta a sottoporre al Consiglio un regolamento che vieterà il consumo di bevande alcoliche da asporto dalle 21 alle 6 del mattino. Tale regolamento – secondo quanto riporta La Stampa – dovrebbe valere in alcune zone della città che verranno scelte "di volta in volta", sulla base delle contingenze, e avrà lo scopo di ridurre al massimo episodi spiacevoli che possano essere causati da ubriachi.

Botteghe, supermercati, bar e ristoranti non potranno vendere dal tramonto all'alba bevande alcoliche. Ciò varrà anche per i fattorini specializzati nelle consegne a domicilio. Come se non bastasse sempre tra le 21 e le 6 non sarà possibile sviare i divieti servendosi dei distributori automatici: anche per loro vale lo stop. Per l’asporto fino alle 23, "se in abbinamento con cibi cotti", gli alcolici "potranno essere venduti, o consegnati a domicilio dai fattorini, in quantità congrua agli alimenti ordinati e racchiusi in idonei contenitori".

Come spiega sempre La Stampa "le nuove regole riguarderanno tutta la città e non solo (più) quindi i tradizionali quartieri della movida", e dovrebbero entrare in vigore nelle prossime settimane, prima dell’estate ma non prima dell’approvazione in Consiglio comunale. Davide Ricca, presidente della Circoscrizione 8, sarebbe intenzionato ad accelerare i tempi: "Siamo in ritardo rispetto alle problematiche di San Salvario, qui la stagione della movida è già iniziata". Il regolamento verrà applicato di volta in volta sulla base delle criticità segnalate da Polizia municipale dalle Circoscrizioni.