Il Comune di Firenze ha deciso di negare il patrocinio al Toscana Pride, la manifestazione dell'orgoglio omosessuale che quest'anno si svolgerà a Siena il prossimo 16 giugno in piazza del Campo. Palazzo Vecchio, guidato da sindaco Pd Dario Nardella, ha deciso di bocciare la richiesta presentata dal gruppo "Firenze riparte a sinistra" sottoscritta anche dai colleghi di Mdp e del Movimento 5 Stelle. La decisione del comune di Firenze sta provocando aspre polemiche perché considerata in controtendenza rispetto ai valori del Partito Democratico, che solo due anni fa è stato il fautore dell'approvazione della legge sulle unioni civili. Il Pd di Firenze ha votato contro la concessione del patrocinio insieme a Forza Italia e Fratelli d'Italia e non è nemmeno la prima volta: già l'anno scorso, infatti, il comune guidato da Dario Nardella non lo concesse.

Il patrocinio al gay pride è stato invece concesso dalla Regione Toscana guidata dal governatore Enrico Rossi e da molti altri comuni guidati da Pd e Movimento5 Stelle. A Firenze si è deciso invece di votare no, andando per di più contro un ordine del giorno approvato dall’assemblea nazionale del partito nell'ambito del quale si impegnava "il Segretario Nazionale e la sua Segreteria a dare l’adesione del Partito Democratico Nazionale all’Onda Pride 2018 e le realtà locali del Partito e le amministrazioni PD e centrosinistra, che ancora non lo fanno, di aderire e patrocinare i Pride del loro Territorio". La mancata concessione del patrocinio al gay pride toscano al momento non ha alcuna spiegazione e proprio questa mancanza di spiegazione sta rinfocolando un'accesissima polemica. In molti infatti stanno chiedendo conto della decisione al sindaco Nardella sui social, ma al momento non vi è alcuna replica ufficiale.