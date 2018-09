Il commissario al Bilancio Ue, Günther Oettinger, torna ad attaccare il governo italiano. Durante un intervento tenuto a Bruxelles nella serata di martedì, il commissario Oettinger, secondo quanto riferisce il sito di news Politico.eu, avrebbe dichiarato che il progetto europeo è in pericolo di vita e sarebbe minacciato da numerosi avversari interni ed esterni. "Alcuni all’interno dell’Europa lo vogliono indebolire o addirittura distruggere: la Polonia, l’Ungheria, la Romania, il governo italiano”, riferisce Politico. La rapida approvazione del prossimo bilancio Ue da parte dei leader nazionali e del Parlamento europeo dimostrerebbe, però, che l’Europa è ancora capace di agire nonostante queste sfide, secondo il commissario.

Proseguendo, Oettinger ha spiegato che l’Europa è anche a rischio a causa degli autocrati che usano le guerre commerciali e l’aggressione, come il presidente russo Vladimir Putin, il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ed “i furbi cinesi”. Il commissario, inoltre, avrebbe quindi criticato anche il suo governo, sottolineando che Berlino non dimostrerebbe sufficiente entusiasmo per l’Europa, in particolare quando si parla del bilancio Ue.

Non tutti sono d'accordo con Oettinger. Per esempio, di parere opposto è la commissaria Ue alla giustizia Vera Jourova. A chi le chiedeva di commentare la presa di posizione di Oettinger, Jourova ha risposto che quella fornita dal commissario “è un’immagine troppo buia, dovuta forse al fatto che aveva avuto una giornata difficile, anche se è assolutamente vero che l’Ue è sotto sfida. Io sono un’ottimista di natura e di fronte alle difficoltà dobbiamo rendere l’Ue più resiliente e unita”.