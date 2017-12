Il centrodestra continua inesorabile ad accrescere i propri consensi in vista delle elezioni politiche che si svolgeranno il prossimo 4 marzo. A circa due mesi dal voto, gli scenari delineati da i maggiori istituti demoscopici d'Italia appaiono molto omogenei e concordi: il centrodestra costituito da Forza Italia, Lega e Fratelli d'Italia è ormai vicino alla maggioranza dei seggi in entrambi i rami del parlamento. Secondo l'ultimo sondaggio realizzato da Ixé per Huffington Post, la coalizione di centrodestra avrebbe nel prossimo parlamento 292 seggi alla Camera e 151 al Senato, grazie soprattutto alle buone performance ottenibili nei collegi uninominali.

La coalizione capitanata da Silvio Berlusconi risulta dunque in testa, seguita dal Movimento Cinque Stelle con 167 deputati e il Partito Democratico a 128 seggi. A Liberi e Uguali ne spetterebbero invece 29, tutti agguantati grazie al proporzionale, mentre ad altre formazioni andrebbero i restanti 4 onorevoli. Nei collegi uninominali, il centrodestra è in testa ai sondaggi: su 231 deputati da eleggere, ben 145 andrebbero a Forza Italia, Lega e Fratelli d'Italia con un’affermazione netta al Nord, nel Lazio, al Sud e nelle Isole. Nelle regioni settentrionali 68 onorevoli su 90 andrebbero ai candidati del centrodestra, 14 al Movimento 5 Stelle e 6 al Partito Democratico. Nel Lazio e al Meridione, invece, sarebbero 72 gli eletti nella coalizione di centrodestra su 101 posti in palio. I restanti deputati andrebbero al Movimento Cinque Stelle (25) e al Pd (4). Il Pd regge nelle cosiddette "regioni rosse", dove conquisterebbe 23 seggi, undici in più dei pentastellati, recuperando su Forza Italia, Lega e Fratelli d’Italia che ne prenderebbero 12.

La situazione al Senato non è poi così diversa: il centrodestra ad oggi conquisterebbe 151 seggi, doppiando il Partito Democratico a 68. I Cinque Stelle conquisterebbero invece 83 senatori e Liberi Uguali 11. Due, invece, finirebbero ad altre forze politiche. Come alla Camera, il risultato della coalizione di centrodestra sarebbe frutto di una netta affermazione nei collegi del Nord e dal Lazio in giù: 35 seggi nelle regioni settentrionali, 38 in quelle meridionali e 2 nelle regioni rosse garantirebbero al centrodestra la conquista di 75 senatori su 115 tra quelli eletti nell’uninominale. Secondo Ixè, il Movimento Cinque Stelle vince in 23 testa a testa e il Pd in appena 17 casi, undici dei quali nelle regioni centrali tradizionalmente di centrosinistra.