Aveva organizzato un cenone di Capodanno a basso costo e si preparava ad ospitare decine di ospiti prenonati nella serata di stasera, ma i Nas questa mattina hanno proceduto a effettuare un controllo di rito e hanno decretato la chiusura temporanea di un ristorante brasserie della Val Vibrata, in provincia di Teramo. Secondo quanto si apprende da iniziali informazioni, nel corso dell'ispezione i militari hanno accertato la presenza di oltre 150 chili di alimenti, tra prodotti congelati a base di origine animale e vegetale, privi delle informazioni obbligatorie per la loro rintracciabilità e dunque per questa motivazione il ristorante è stato chiuso e il cibo è stato sequestrato ed avviato alla distruzione. Come previsto dalla legge, per l'attività è scattato l'immediato provvedimento sospensivo, assunto dal Dipartimento di Prevenzione della Asl, per le gravi carenze igienico sanitarie e gestionali, in tema di autocontrollo aziendale, riscontrate dai Carabinieri del Nas.

Il ristorante potrà riaprire solo dopo che l'autorità competente avrà verificato la corretta applicazione delle disposizioni di legge da parte dei titolari. Già giovedì scorso un altro ristoratore etnico della costa teramana, specializzato in kebab, era stato controllato dal Nas e sottoposto a provvedimento di sospensione immediata in quanto l'attività era stata avviata senza autorizzazione ed era inoltre priva di registrazione sanitaria. Al ristoratore sono state contestate anche violazioni amministrative per inosservanza in tema di indicazioni obbligatorie di alimenti contenenti allergeni.