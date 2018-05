In Francia c’è un elegante castello del XVII secolo che si chiama Chateau de Cautine e si trova al confine dei dipartimenti della Corrèze e della Dordogna orientale e che la proprietaria, la britannica Ruth Phillips, ha deciso di vendere. Dopo averci provato per nove mesi affidandosi a una agenzia, la proprietaria ha pensato di “liberarsi” di questo castello dal valore di circa 1.7 milioni di euro in maniera diversa. Ovvero attraverso una lotteria. Ciò significa che con un biglietto che costa circa 11 euro è possibile ottenere l’intero castello recentemente restaurato, dotato di 9 camere da letto e con una piscina all’aperto. Non solo: il vincitore della lotteria “avrà in consegna” anche custode e giardiniere, con fatture di manutenzione pagate per un anno. Ci sono però delle condizioni per ritirare il prezioso premio. È necessario avere la residenza in Gran Bretagna e riuscire a tradurre nella lingua di Shakespeare due espressioni idiomatiche francesi: “Les carottes sont cuites” e “Ca ne casse pas trois pattes à un canard”.

La proprietaria sfrutterà i ricavi della lotteria per aiutare i più deboli – I partecipanti possono acquistare uno o più biglietti sul sito ufficiale della lotteria e sarà venduto un totale di 500 mila euro di ticket entro il prossimo 12 luglio. Ruth Phillips ha deciso che sfrutterà i ricavi della lotteria per aiutare i più deboli: parte dei soldi andranno alla Saint Petroc’s Society, un'associazione della Cornovaglia per persone senza fissa dimora, il resto verranno investiti nella costruzione di alloggi a basso costo in Inghilterra. Per la proprietaria di Chateau de Cautine è infatti giusto che tutti debbano avere una casa. Intanto, chi vincerà la sua lotteria, potrà anche trasformare in albergo il castello e arrivare a guadagnare fino a 50000 euro all’anno.