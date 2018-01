Arriva il 25 gennaio nelle librerie italiane il volume-inchiesta che ha ispirato la serie tv "L'assassinio di Gianni Versace". Il libro, intitolato "Il Caso Versace" sarà pubblicato in Italia dall'editore tre60 libri, ed è stato scritto da Maureen Orth. Una lunga ricostruzione, quasi 500 pagine, che sono all'origine della polemica hanno ispirato la serie tv "L'assassinio di Gianni Versace', terza stagione di "American Crime Story" di Ryan Murphy, che si vedrà in Italia il 19 gennaio su Fox Crime, notizia che ha tra mille polemiche. Il volume approda nelle librerie italiane a quasi vent'anni dalla pubblicazione sul mercato americano. Anche se tra mille polemiche, relative soprattutto a quanto promesso dalla serie televisiva pronta a essere lanciata.

Non autorizzato dalla famiglia del famosa stilista, assassinato il 15 luglio 1997, il libro e di conseguenza la serie tv, sono stati sconfessati dai parenti dello stilista, che lo hanno definito "pieno di gossip e speculazioni". Ma le polemiche sono destinate a crescere con l'avvicinarsi della messa in onda. "Rattrista vedere che tra tutti i possibili ritratti della sua vita e storia, i produttori abbiano scelto di presentare la versione falsa e distorta creata da Maureen Orth", ha dichiarato in una nota la famiglia Versace e precisato che la serie tv "deve essere considerata un'opera di finzione". Uscito negli Stati Uniti nel 1999, "Il Caso Versace" arriva da noi a 20 anni dalla morte dello stilista, tradotto da Maddalena Togliani, anche in ebook.

La storia dell'omicidio Versace.

Il 15 luglio 1997, al culmine di un delirio omicida durato 90 giorni, Andrew Cunanan, 23 anni, istrionico gigolò d’alto bordo della comunità gay americana, uccide lo stilista Gianni Versace davanti alla sua villa di Miami. Leggi l'approfondimento di Fanpage.it dedicato al caso: Gianni Versace, come il re della moda fu ucciso da uno psicopatico serial killer.