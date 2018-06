Samantha McClymans, una donna di quarantadue anni a capo di una organizzazione benefica, è stata arrestata e condannata in Australia a due anni di carcere per aver rubato decine di migliaia di dollari destinati a vittime di ustioni. In particolare McClymans, secondo quanto riportato dai media, è accusata di aver sottratto i fondi dalla Survivor Foundation e avrebbe rubato altri 20000 dollari da un altro fondo per le vittime di ustioni. Il suo principale “obiettivo” sarebbe stata Dana Vulin, una donna sfigurata nel 2012 da una "rivale" che credeva che suo marito avesse una relazione clandestina con lei. La giovane riportò ustioni su più del 60 percento del corpo. A lei erano generosi sconosciuti avevano donato per le spese mediche 56000 dollari ma più di 37000 sarebbero stati rubati dal Ceo dell’organizzazione benefica.

Usava quei soldi per il cane, per comprare vestiti e creme costose – Samantha McClymans avrebbe compiuto i furti durante i suoi due anni a capo dell’ente di beneficenza e avrebbe speso quei soldi per il suo cane e per comprare oggetti di uso quotidiano, come creme costose anti-età e vestiti. Da quanto emerso, nessuno dei collaboratori della donna avrebbe avuto alcun sospetto su di lei. Nella sentenza, il giudice ha ordinato alla signora McClymans di restituire tutti i soldi rubati. La donna potrà essere ammessa alla libertà condizionale tra dodici mesi.