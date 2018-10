Chi ha detto che gli animali non possono provare sentimenti proprio come fanno gli umani? Siamo in Cina, nella provincia dello Zehjiang dove, nel quartiere di Nianli a Quzhou un cane di razza jusky è stato appena investito in piena carreggiata di una strada piuttosto trafficata. La scena straziante è stata ripresa da uno smartphone: si vede un altro cane che pare incitare il compagno investito a rialzarsi. Per oltre mezzora, l’esemplare bianco cercare di rianimare l’altro, provando a smuoverlo in tutti i modi. Quando si rende conto che non c’è più nulla da fare, si accuccia rassegnato al fianco del compagno.

Successivamente la padrona si è accorta di quanto accaduto, recuperando il cane investito per portarlo sul marciapiede, lontano dal traffico. La donna è stata poi ripresa al cellulare mentre probabilmente sta cercando di contattare un numero di emergenza. Un poliziotto le chiede: ‘Lei è la proprietaria dei cani ?’‘Sì’, risponde la donna. Non è chiaro come si avvenuto l’incidente, è probabile che i cani fossero scappati di casa e che la proprietaria li stesse cercando quando uno di loro è stato investito.