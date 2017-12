L' amicizia del cane di famiglia con i piccoli di casa era cosa nota a tutti nell'abitazione visto che l'animale amava stare con i bambini ma quando ha iniziato a comportarsi in maniera strana e ad avere problemi di rigurgito nemmeno i proprietari si aspettavano di vedere quello che poi ha scoperto il veterinario: il cagnone infatti aveva ingurgitato ben 21 ciucci da bimbo che nel corso del tempo aveva ritrovato sparsi in giro nell'abitazione, probabilmente durante i giochi con i bambini. La singolare scoperta raccontata dal veterinario che lo ha curato al Gentle Care Animal Hospital di Edmond, nello stato dell'Oklahoma, in Usa.

La famiglia ha detto al veterinario che il cane Dovey aveva iniziato a mangiare poco e aveva anche vomitato e da alcuni giorni sembrava non stare bene ma a parte questo sembrava a posto e non avevano notato nessun altro cambiamento. Quando nella clinica lo hanno sottoposto a radiografia però si è scoperta la verità: nello stomaco aveva diversi succhietti che andavano subito rimossi. Il veterinario locale credeva che ci fossero dai 7 ai 9 ciucci nello stomaco del cane, ma durante l'intervento chirurgico invece ne ha estratti ben 21. Fortunatamente Dovey si è ripreso e ora sta bene. "I cani mangeranno qualsiasi cosa, in qualsiasi momento e a qualsiasi età, quindi state sempre in guardia " ha commentato su facebook il medico.