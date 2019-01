Lo hanno accolto in casa da cucciolo e lo hanno cresciuto quindi sono molto affezionati a lui così quando il cane è improvvisamente scappato sotto i loro occhi la delusione mista a dolore è stata tanta. Dopo averlo cercato invano per alcune ore, si erano quasi rassegnati pensando che non lo avrebbero mai più rivisto, in realtà, Bo, questo il nome del loro amico a quattro zampe, si è ripresentato come se nulla fosse il giorno dopo scompagnato pero da ben due nuovi amici: un altro cane e una pecora. È la storia di una famiglia statunitense di Concordia, nello stato del Kansas, i Krier, e del loro cane, un esemplare maschio di labrador di colore nero.

Come ha raccontato il capo famiglia Kyle Krier, Bo è improvvisamente corso via durante una delle sue solite passeggiate davanti casa quando la padrona Lauren lo ha lasciato libero di fare i suoi bisognini nel terreno circostante. Erano subito scattate le ricerche ma senza successo. Quando le loro speranze stavano per affievolirsi, però Laura Krier ha ricevuto una chiamata di un vicino che aveva visto Bo giocare nell'erba nella campagna circostante con un altro cane e una capra a pochissima distanza da casa. "Mia moglie ha ricevuto una chiamata di qualcuno che aveva appena visto un labrador nero, un altro cane bianco e una capra sulla strada. Mi ha chiamato e mi ha detto la notizia e ho capito subito che era il nostro cane. Ho lasciato il lavoro subito e li ho cercati. Quando li ho visti in lontananza mi sono fermato e sono corsi tutti e tre verso di me" ha raccontato Kyle Krier. Nel video realizzato dall'uomo si vede il trio arrivare correndo attraverso i campi ed entrare nel furgone. così si è scoperto che i due nuovi amici di Bo si chiamano Ozzy e Libby e appartengono a una famiglia che abita in zona.