Un bambino di quattro anni è morto dopo essere stato aggredito dal cane di famiglia. Noah Trevino stava giocando nel cortile di casa sua in Texas quando l’animale, un meticcio di grossa taglia (la razza non è stata specificata) lo ha attaccato mortalmente. Sembra che il cane fosse legato al momento dell’incidente, ma i piccolo si sarebbe avvicinato troppo: i suoi familiari hanno assistito alla scioccante scena dalla finestra di casa, senza riuscire a reagire in tempo. Il cane avrebbe serrato le zanne sul collo del piccolo, finendo per ferirlo in maniera molto grave. Lo sceriffo della contea di Bexar, Javier Salazar, ha confermato all’emittente locale KSAT “che il bambino è avvicinato troppo al cane”. "Uno dei parenti del bambino si è accorto di quello che stava accadendo cortile, ha detto che il cane aveva la bocca intorno al collo del ragazzino e lo stava scuotendo” , aggiunto Salazar.

Noah è stato trovato in stato di incoscienza nel giardino. La sua famiglia ha cercato di somministrare una manovra di rianimazione, ma per il piccolo era già tardi. Trasportato in elisoccorso al pronto soccorso, il bimbo è stato dichiarato morto non appena il mezzo è atterrato. "Stiamo parlando di un cane di famiglia. Anche se non mostra alcun segno esteriore di aggressività, a volte può essere imprevedibile” ha aggiunto Salazar. “Quindi, è meglio essere sempre vigili quando hai a che fare con un bambino piccolo e un cane di quella stazza” ha aggiunto lo sceriffo. Il Bexar County Animal Control ha sequestrato l’animale, che dovrebbe essere soppresso nella giornata di oggi.