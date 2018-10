Un ragazzo di 22 anni è ricoverato in gravi condizioni in ospedale dopo che il pene e i testicoli gli sono stati strappati via da un cane. Il ventiduenne non ha ancora ripreso i sensi dopo essere aggredito da un Olde English Bulldog domenica. I soccorritori l’hanno rinvenuto in una pozza del suo stesso sangue a Haddington, East Lothian, intorno alle 14.30 con il cane, a sua volto coperto di sangue. Quindi è stato portato d’urgenza Edinburgh Royal Infirmary con gravi ferite alla zona inguinale. La polizia scozzese ha confermato l’incidente, rivelando di aver aperto una indagine dopo che "un uomo ha riportato ferite gravi che si ritiene siano state causate da un cane".

Un portavoce ha aggiunto: "I servizi di emergenza sono arrivati in una proprietà nella zona di High Street intorno alle 14:30. Un uomo di 22 anni è stato portato al Royal Infirmary di Edimburgo dal Scottish Ambulance Service”. Il ragazzo è stato poi trasferito al Western General Hospital dove è tutt’ora ricoverato. Le indagini sulle circostanze dell’incidente sono in corso e il cane è stato posto in un canile. La polizia non è ancora riuscita a sentire la vittima che, come detto, versa in stato di incoscienza. Non è chiaro se la bestia fosse di proprietà del 22enne.