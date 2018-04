Un uomo sudcoreano di 62 anni ha prima ucciso il cane del vicino di casa, quindi l'ha cucinato e infine l'ha servito in tavola ai proprietari, ignari di tutto, in occasione di un pranzo con il vicinato. L'uomo ha riferito di aver compiuto l'orribile gesto perché infastidito dal continuo abbaiare dell'animale: un cane di piccola taglia di razza Corgi.

Ad accorgersi di quanto era successo è stato un altro vicino di casa, che ha avvertito i padroni del cane. Dopo essere stato denunciato, il 62enne è stato condotto in caserma dove, messo sotto torchio, ha confessato alla polizia locale che per uccidere l'animale domestico l'ha tramortito con una pietra poi successivamente strangolato. Non soddisfatto, ha quindi cucinato il Corgi per poi servirlo in tavola ai proprietari.

In realtà la carne di cane fa tradizionalmente parte della cucina sudcoreana, ma negli ultimi anni il suo consumo è stato drasticamente ridotto sia per le numerose campagne di sensibilizzazione sia perché nel Paese si sta diffondendo sempre più l'idea che il cane sia un animale di compagnia e di affezione, e che come tale debba essere trattato. Evidentemente, però, il 62enne ha ignorato questo fatto.