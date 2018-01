Dopo un anno in cui le i ponti non sono mancati ci aspetta un 2018 avaro di soddisfazioni per i lavoratori che sperano nella coincidenza di qualche weekend prolungato dalle festività nazionali. Il nuovo anno si apre con l’Epifania, il 6 gennaio, che cade di sabato. Il primo segno di un anno che concede ben pochi prolungamenti di vacanza pre o post fine settimana. Eppure qualche combinazione possibile per chi può gestire le sue ferie ci sarà anche in questo 2018.

Come detto, si parte male con l’Epifania prevista per sabato. Poi toccherà aspettare la Pasqua per la prima vacanza e l’attesa non sarà brevissima: quest’anno si festeggerà domenica primo aprile. Di conseguenza, il lunedì di Pasquetta cade il 2 aprile. Sempre ad aprile c’è poi il 25, giorno dell’anniversario della Liberazione. In questo caso è praticamente impossibile sperare in un ponte ‘regalato’, essendo mercoledì. L’unica possibilità è quella di prendere un paio di giorni di ferie per approfittare di un weekend molto lungo: con due giorni di ferie ci si potrà riposare dal sabato al mercoledì o dal mercoledì alla domenica.

Il primo maggio potrebbe essere invece un’ottima occasione per un ponte per molti lavoratori. La festa dei lavoratori cade infatti di martedì e non è da escludere che qualche azienda decida di non far lavorare i propri dipendenti dal sabato al martedì inclusi. E per chi vuole azzardare, in quel caso, con tre giorni di ferie (dal mercoledì al venerdì) si possono fare ben nove giorni senza lavoro.

Va male invece il 2 giugno: la festa della Repubblica quest’anno cade di sabato. E niente da fare anche per l’estate: il Ferragosto arriva di mercoledì. In questo caso, però, per chi ha qualche giorno di ferie il vantaggio c’è: con soli quattro giorni di ferie si può andare in vacanza dall’11 al 19 giugno.

Per le successive vacanze si slitta poi a novembre, quando si festeggiano tutti i santi il primo del mese. In questo caso una possibilità di ponte c’è, trattandosi di un giovedì. Probabile quindi un ponte che va dal primo al quattro novembre. L’8 dicembre, invece, nessuna chance di weekend prolungato: nel 2018 l’Immacolata cade di sabato.

Si arriva così al Natale che potrebbe regalare qualche soddisfazione in più a chi vuole prendersi qualche giorno di riposo dal lavoro. Il 25 dicembre sarà infatti un martedì, probabile quindi un ponte con lunedì 24 che comprende anche Santo Stefano, mercoledì 26. Stesso discorso per la fine dell’anno, con il 31 dicembre, San Silvestro, che cade di lunedì e il Capodanno di martedì. Anche in questo caso chi ha qualche giorno di ferie da consumare ha la possibilità di approfittarne: chiedendo cinque giorni di ferie può riposare dal 22 dicembre all’Epifania del 2019.