I produttori di caffè devono far sapere ai loro clienti che il caffè può causare il cancro. Lo stabilito un giudice di Los Angeles, Elihu Berle, al termine di una causa legale che si portava avanti da 8 anni. In base alla legge californiana, i caffè venduti in California, per esempio da Starbucks, dovranno recare sulla tazza una scritta di ‘allerta cancro’ a causa di una sostanza chimica prodotta nel processo di tostatura. La vicenda è emersa a seguito della denuncia di un gruppo no-profit nei confronti di torrefattori, distributori e dettaglianti di caffè in base a una legge statale che richiede avvertenze su un'ampia gamma di sostanze chimiche che possono provocare il cancro.

Una di queste sostanze chimiche è l'acrilammide, un agente cancerogeno presente appunto nel caffè (ma non solo nella bevanda). Secondo l’ong, il consumo di caffè aumenta il rischio di danni al feto, ai bambini e agli adulti. I produttori di caffè sostenevano che la sostanza chimica è presente a livelli innocui e per questo motivo dovrebbe essere esentata dalla legge. “Le scritte di avvertenza sul cancro sul caffè sarebbero fuorvianti. Le linee guida del governo degli Stati Uniti sull’alimentazione affermano che il caffè può far parte di uno stile di vita sano”, si legge in una dichiarazione. Ed effettivamente nel 2016 un’agenzia dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha stabilito che non ci sono prove sufficienti per definire il caffè una sostanza “possibilmente cancerogena per gli esseri umani”.

Ma per il giudice che ha emesso la sentenza i produttori non sono riusciti a dimostrare che il caffè non è dannoso per la salute umana. Ora il giudice dovrà stabilire eventuali sanzioni civili. Con potenziali sanzioni fino a $ 2.500 per ogni persona esposta giorno dopo giorno per otto anni alla sostanza presente nel caffé, la eventuale multa potrebbe raggiungere cifre astronomica in uno stato con quasi 40 milioni di residenti. Starbucks e gli altri hanno tempo fino al 10 aprile per presentare ricorsi.