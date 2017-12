Un bimbo di circa due anni non riesce ancora a camminare con facilità. Normale, vista l’età. Per di più il piccolo è “costretto” a stare in piedi su di un marciapiede completamente ghiacciato. Il padre, invece, di aiutarlo a rialzarsi, prima lo osserva quasi impassibile mentre il figlioletto si dimena tra la neve, poi colpisce con un calcio molto forte, facendolo rotolare per qualche metro, infine lo alza di peso per un braccio, per riprendendo la passeggiata come se nulla fosse. Le immagini choc arrivano da Bishkek, la capitale del Kirghizistan, e sono state riprese da un vicino di casa della famiglia che ha notato la scena e l'ha condivisa sui social network.

Il filmato, divenuto virale, ha raccolto migliaia di visualizzazioni e messaggi indignati nei confronti del padre del bimbo. Così la decisione di avvisare le autorità competenti. Sul posto è giunta una pattuglia della Polizia che ha immediatamente posto sotto custodia cautelare l’uomo e avviato una inchiesta per decretare le motivazioni dietro allo sfogo rabbioso del genitore. Secondo quanto scrive Metro, il bimbo quel giorno avrebbero fatti i capricci tanto da far innervosire il papà che ha deciso di “punirlo” in quel modo. Ora sono in corso le indagini della polizia anche per valutare se vi siano stati anche altri comportamenti analoghi da parte dell’uomo.