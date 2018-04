In Cina è nato un bambino dopo quattro anni dalla morte dei suoi genitori biologici in un incidente stradale avvenuto nel 2013. Il bambino, che è stato chiamato Tiantian, è nato da una madre surrogata lo scorso dicembre, ma la notizia è stata resa nota solo adesso dal Beijing News. Secondo quanto riportato dai media, la nascita del piccolo Tiantian è stata possibile perché prima del tragico incidente la coppia – Shen Jie e Liu Xi – aveva congelato diversi embrioni con la speranza di poter avere un figlio attraverso la fecondazione in vitro. Gli embrioni erano conservati all’ospedale di Nanjing, in Cina, e dopo una lunga battaglia legale avviata dai genitori dei coniugi scomparsi – gli attuali quattro nonni del bambino – erano stati messi a disposizione per la procedura della fecondazione. Il quotidiano scrive che la fecondazione è avvenuta nel Laos perché in Cina la gestazioni per altri è illegale.

La fecondazione è avvenuta nel Laos, poi il bimbo è nato in Cina – Grazie all'aiuto di una agenzia, i nonni hanno trasportato in auto gli embrioni congelati nel Laos e poi il parto è avvenuto in un ospedale in Cina. Dopo la nascita del piccolo, i nonni hanno dovuto dimostrare che il bambino fosse loro nipote attraverso il test del Dna e così poter ottenere la custodia. Il mese scorso hanno festeggiato i suoi primi cento giorni di vita con una piccola festa. I nonni hanno detto a Beijing News di non aver ancora deciso come e quando racconteranno la verità sul suo passato al bambino: probabilmente, fin quando non diventerà abbastanza grande, gli verrà detto che i suoi genitori vivono all’estero.