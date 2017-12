Qualcuno lo ha già definito un moderno Mowgli, lui non vive nella giungla come il personaggio letterario ma all'età di appena due anni è diventato un amico intimo di un nutrito gruppo di scimmie langur con le quali gioca quasi quotidianamente nei campi che costeggiano l'abitazione della sua famiglia in India. L'insolita amicizia del piccolo Samarth Bangari, ancora troppo giovane per parlare ma in grado di farsi capire perfettamente dalle scimmie, è stata scoperta dalla famiglia per caso quando il bimbo è stato notato da solo nel suo villaggio nel sud dell'India mentre giocava con i langur grigi.

Lo zio del bambino ha raccontato ai media locali che quando i genitori e i parenti si sono accorti per la rima volta della situazione, mentre lavoravano in un campo agricolo vicino, sono accorsi immediatamente perché temevano che il ragazzo sarebbe stato attaccato ma ben presto divenne chiaro che il bimbo era più che a suo agio in loro presenza, felice di condividere parte del suo cibo con la il branco in visita. Da quel giorno il branco è tornato a trovarlo quotidianamente nel villaggio a circa 250 miglia dalla città di Bangalore. "Le scimmie non perdono un giorno. Arrivano a casa più o meno allo stesso orario e anche se lui dorme lo svegliano e poi si siedono con lui per un'ora o due" ha rivelato lo zio del bimbo. Per questo ora Samarth è diventato quasi una leggenda locale a causa del suo legame speciale con le scimmie, di cui ha imparato a imitare i suoni anche se non sa ancora parlare.