Non aveva la carta d’identità, non era mai andato a scuola e non era mai stato sottoposto a visite mediche. Solo per caso i carabinieri, che avevano bussato alla porta per notificare un atto, si erano resi conto che della sua esistenza. Ed ora la storia del bambino “fantasma” giunge a un epilogo giudiziario. I suoi genitori hanno infatti patteggiato una condanna presso il Tribunale di Torino per non aver mai registrato il figlio alla nascita. La mamma ha concordato tre anni di reclusione, senza la perdita della responsabilità genitoriale. Il padre ha patteggiato a tre anni e quattro mesi con la perdita della responsabilità genitoriale.

La storia del bambino "fantasma"

Il caso era emerso nel 2016 quando un militare dell’Arma si era presentato presso l’abitazione dalla famiglia, in una borgata agricola di Moncalieri, per notificare un atto giudiziario. In quell’occasione, le autorità si era accorto con sorpresa dell’esistenza del piccolo, dal momento dalla scheda anagrafica il padre risultava senza figli. "Credevo che il padre l'avesse registrato all'anagrafe subito dopo la nascita. Ho partorito al Santa Croce di Moncalieri" si era giustificata la madre, senza tuttavia spiegare come mai non avesse mai iscritto a scuola il figlio, nato il 17 gennaio 2009 all’ospedale Santa Croce. Nessuno dei vicini si era mai insospettito per non averlo mai visto uscire di casa con lo zainetto della scuola. Il tribunale dei Minori aveva subito allontanato il piccolo, inserendolo in una comunità. Il fascicolo era stato aperto per soppressione di stato civile, maltrattamenti (anche in rapporto all’omessa vaccinazione) e inosservanza dell’obbligo dell’istruzione elementare dei minori. A promuovere il procedimento penale è stato il pm Mario Bendoni. La sentenza è stata emessa del gup Irene Gallesio.