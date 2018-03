Un detto dice che gli animali domestici somigliano sempre ai loro padroni e mai affermazione fu più precisa come questa per il caso del piccolo Madden e del suo gattino Moon. Non stiamo parlando di aspetti caratteriali ma proprio di aspetto fisico visto che sia il ragazzino di 7 anni che il felino hanno il labbro leporino e soprattutto una particolarità molto rara in comune: due occhi dal colore diverso. Entrambi infatti sono nati con eterocromia dell'iride, il nome scientifico che indica un colore diverso per ogni occhio dovuto a una rara combinazione genetica. Il loro incontro però non è stato casuale. A metterli in contatto è stata la mamma del bambino che, dopo essersi imbattuta in una fotografia nell'animale online, ha deciso di prendersene cura e di portarlo a casa per far sentire suo figlio un po' meno solo.

Proprio quelle caratteristiche fisiche particolari che contraddistinguono il piccolo, infatti, sono anche fonte di sofferenza per lui che spesso viene additato e preso in giro dagli altri bambini che lo bullizzano e lo emarginano. Quando ha visto il felino con le stesse caratteristiche in un centro per animali pronto per essere adottato, la donna quindi non ci ha pensato due volte nonostante un lungo viaggio per andarlo a prendere. "Abbiamo guidato dall'Oklahoma al Minnesota per portarlo a casa" ha raccontato infatti su Facebook la signora Christina Humphreys, aggiungendo: "Il micio, che era ospitato da un gruppo in Minnesota, aveva anche lui il labbro leporino e due occhi di colore diverso, esattamente come Madden. Erano destinati a diventare amici e così è stato". "È incredibile come un animale domestico possa farti sentire meno solo. In un mondo di bulli e di odio, loro due si vogliono bene e Moon sarà l’amico del cuore di mio figlio nel suo lungo viaggio per diventare grande” ha concluso la donna