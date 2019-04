in foto: Il 4 maggio riapre TEDxRoma, presso il Roma Convention Center La Nuvola.

Intelligenza Artificiale, tecnologia e progresso, con uno sguardo che torna a rivolgersi all’uomo: sono queste le caratteristiche della società del futuro. Almeno è così che gli esperti che interverranno alla sesta edizione del TEDxRoma la descriveranno: il 4 maggio si terrà, presso il Roma Convention Center La Nuvola, l’atteso appuntamento che, ogni sei anni, riunisce le menti più brillanti nel campo della Tecnologia, dell’Economia e del Design. Quest’anno si parlerà appunto del nuovo profilo di una società, la nostra, che è a tutti gli effetti una società 5.0: una realtà ancora da costruire, in cui l’uomo e la tecnologia camminano insieme.

“Society 5.0”: l’idea di TEDxRoma

in foto: Il TEDxRoma coinvolge non solo scienziati ed esperti di settore, ma anche musicisti ed artisti internazionali.

Nata negli anni Ottanta in California, l’organizzazione no profit TED (Technology, Entertainment, Design) lavora da anni con i massimi esperti di settore per l’avanzamento della riflessione e l’apertura di nuovi orizzonti teorici e pratici sulle questioni tecnologiche. Proprio a questo scopo nasce “TEDx”, dove l’incognita indica appunto la indipendenza delle singole iniziative organizzate in tutto il mondo: e si arriva così al TEDxRoma che ha già riunito, nelle edizioni precedenti, migliaia di persone e oltre 120 esperti da tutto il mondo.

Il tema di questa edizione sarà appunto “Society 5.0. A Human Centric future”: 18 relatori internazionali interverranno sull'argomento, tentando di rispondere alle tante domande poste da TEDxRoma. La curatrice dell’evento ed esperta di Open Innovation e Intelligenza Artificiale, Emilia Garito, ha ben spiegato l’idea alla base della riflessione proposta dal convegno internazionale: “Intelligenza Artificiale, tecnologie esponenziali e di frontiera saranno la base abilitante per la risoluzione dei problemi sociali e il sistema uomo-macchina deve essere ripensato per rimettere l’uomo al centro degli obiettivi e delle scelte. (…) La Società 5.0, dunque, non dovrà più basarsi sulla produzione di beni fine a sé stessi, bensì sulla definizione delle soluzioni e dei bisogni reali dell’individuo. E anche le aziende non potranno più prescindere da un chiaro obiettivo etico se vogliono essere parte di una società in cui economia e sociale saranno elementi sempre più interconnessi tra loro”.

Gli ospiti di TEDxRoma: l’anno delle donne

in foto: Aya Sadder, una delle relatrici del TEDxRoma 2019: la Sadder è Incubator manager di Intelak, società di aviazione, viaggi e turismo nella regione MENA.

Si tratta del primo appuntamento italiano dedicato a queste tematiche, e per l’occasione interverranno numerosissimi esperti provenienti da tutto il mondo: India, Emirati Arabi, Giappone, USA, UK, Europa e ovviamente anche Italia. Ma questo sarà soprattutto l’anno delle donne: saranno tantissime le relatrici, scienziate, economiste ed imprenditrici, che prenderanno parola sul palco della Capitale per spiegare il loro personalissimo punto di vista sulle questioni. Ci saranno Kate Devlin, specializzata in Intelligenza Artificiale e interazione tra uomo e computer, Aya Sadder, manager di Intelak, e la giapponese Yuko Harayama, l’ideatrice del concetto di “Society 5.0”.

Anche due italiane nel team tutto al femminile del TEDxRoma: parteciperanno Deborah Tramentozzi, studentessa di lettere classiche, e Silvana Rigobon, coach in mindfulness in movimento. Ovviamente saranno tanti altri i nomi che porteranno avanti non soltanto riflessioni tecniche e approfondimenti scientifici: oltre a tanti altri economisti, biologi e scienziati, parteciperanno anche Stefano Andreoli, autore TV e fondatore del blog Spinoza, Luca Pozzi, artista visivo e Rbsn, il musicista romano che porterà anche la sua personalissima idea di musica a cavallo fra jazz e soul.