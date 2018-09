Ha aperto da appena un mese circa ma è già polemica sul primo punto vendita del colosso svedese Ikea aperto in India, a Hyderabad, dopo la scoperta che alcune pietanze servite ai clienti nella zona food del negozio erano contaminate da vermi. Il caso è scoppiato venerdì scorso quando un cliente ha pubblicato su twitter la foto del cibo che gli era stato appena servito taggando le autorità municipali locali. "Ci sono vermi nel mio biryani vegetariano", ha scritto l'uomo, Abeed Mohammad, a corredo di foto del piatto e dello scontrino Ikea. Secondo il quotidiano locale Bangalore Mirror, il tweet ha avuto subito migliaia di condivisioni diventando ben presto virale e richiamando l'attenzione delle autorità del posto.

Nel negozio sono così intervenuti gli agenti dell'ufficio di igiene locale che hanno preso campioni di piatti diversi per analizzarli e alla fine hanno sanzionato lo store con una multa di 11.500 rupie, circa 139 euro, per non aver mantenuto gli standard igienici. Una segnalazione è stata inviata anche al fornitore del cibo, la società di catering Haldiran, di Nagpur. Un portavoce di Ikea si è scusato pubblicamente a nome dell'azienda e si è dichiarato dispiaciuto per l'incidente promettendo una immediata verifica interna. "Seguiamo ovunque nel mondo protocolli molto rigorosi, soprattutto per ciò che riguarda il cibo. Stiamo facendo tutte le verifiche interne per capire come sia potuto accadere e prendere immediati provvedimenti" hanno spiegato dal noto gruppo dell'arredo.