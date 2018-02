Ikea sta richiamando uno dei suoi prodotti alimentari a causa di una possibile infestazione da topi. Si tratta dei marshmallow Godis Paskkyckling venduti nelle confezioni da 100 grammi. Il colosso svedese dei mobili low cost invita tutti i clienti a non mangiare le caramelle e di riportarle in negozio per avere il rimborso. Secondo quanto fa sapere Ikea, il prodotto è stato ritirato per precauzione nel Regno Unito dopo che nella fabbrica in cui i marshmallow vengono prodotti sono stati trovati dei topi che potrebbero aver contaminato il prodotto alimentare. Gli articoli a rischio sono appunto quelli in confezioni da 100 grammi con data di scadenza prevista tra il 23 ottobre 2018 e il 26 gennaio 2019. La data di scadenza, ricorda l’azienda, è stampata sul retro della confezione. La Food Safety Authority ha avvertito che tutti i prodotti acquistati nel 2018 sono interessati dal richiamo.

"La sicurezza alimentare è una priorità per Ikea" – Ikea ha detto che i clienti riceveranno un rimborso e che non è necessario presentare lo scontrino d’acquisto per averlo. “La sicurezza alimentare è una priorità per Ikea e, come misura precauzionale, stiamo ritirando i marshmallow Godis Paskkyckling venduti nelle confezioni da 100 grammi”, ha spiegato Lorena Lourido, Country Food Manager di Ikea Uk e Ireland. Sul sito di Ikea Uk ci sono tutte le informazioni sul prodotto ritirato.