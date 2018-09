"Tua mamma pensa che tu sia un bambino, ma so che sei già un uomo". Sono le parole che Gail Dickinson, 59enne di Glenrothes, in Scozia, accusata di aver fatto sesso con un minorenne mentre era in vacanza, ha rivolto al 14enne. La donna sarebbe stata vista dalla nonna della presunta vittima mentre faceva sesso sul balcone di un appartamento a San Antonio, a Ibiza.

Stando a quanto stabilito dal tribunale di Dunfermline nel processo sulla vicenda, la signora Dickinson sarebbe un'amica della famiglia del giovane e si era recata sull'isola spagnola con lo stesso ragazzino, suo fratello, sua madre e sua nonna. Proprio quest’ultima l’avrebbe denunciata dopo averla colta sul fatto. Già in un’altra occasione, l’anziana si era insospettita dopo aver sentito esclamare la 59enne: “Hai un bel pacco lì” al nipote. "Pensavo stesse parlando delle sue parti intime e che fosse molto, molto inappropriato", riferisce il Daily Record.

La donna afferma di aver visto in atteggiamenti intimi la Dickinson e il nipote “parzialmente nudo” e "chiaramente eccitato", e di averli subito separati. Quindi ha detto alla 59enne di andare a letto, ma in seguito li ha sentiti sussurrare dal balcone. A quel punto, guardando dalla finestra della sua stanza, si è accorta che la coppia stava facendo sesso. Di fronte alla Corte, la anziana ha detto che la Dickinson stava "facendo richieste" e il ragazzo stava seguendo "come un robot". "È stata una situazione orribile. Non ci potevo credere” ha detto ancora.

Dopo averlo detto alla figlia, alla 59enne è stato detto di lasciare l'appartamento. Quando la famiglia è tornata a casa, ha poi contattato la polizia. Da parte sua il 14enne, ha ammesso di essere "piuttosto ubriaco" quando è successo tutto, e ha detto che "Gail stava venendo da me … Mi toccava le spalle e le gambe". “Ero sbalordito, ma è successo. Quando mi sono svegliato la mattina mi sono sentito piuttosto schifoso. Me ne sono pentito. Non sarebbe successo se fossi sobrio” ha aggiunto.